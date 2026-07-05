Φωτιά στην Οινόη: Επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (5/7/2026) στην Οινόη Αττικής.

Στο σημείο της φωτιάς στην Οινόη, επιχειρούν 82 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ έχουν διατεθεί 20 πυροσβεστικά οχήματα για την ενίσχυση του έργου της κατάσβεσης.

Από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα πιο δύσκολα σημεία του μετώπου.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, με στόχο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν πλησιάσει σε κατοικημένες περιοχές ή πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ στην περιοχή επικρατούν συνθήκες που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.