Φωτιά στην Πάρνηθα σε δύσβατη περιοχή

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 24.07.2026 για φωτιά στην Πάρνηθα.

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής στο δάσος της Πάρνηθας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Μερκουρίου.

Παρά την βροχόπτωση, φαίνεται πως η κατάσβεσή της ήταν δύσκολη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έσβησε άμεσα και είχε εκδηλωθεί σε δυσπρόσιτη δασική περιοχή, μακριά από οικίες ή υποδομές, πιθανότατα από πτώση κεραυνού.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Σημειώνεται ότι το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της.