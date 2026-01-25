Φωτιά στην Πάτρα: Νεκρός ο 75χρονος Σάββας Ιορδανίδης, πρώην προπονητής βόλεϊ – Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 75χρονος άνδρας στην Πάτρα, όπου ξέσπασε φωτιά μέσα στο σπίτι του στον Καστελλόκαμπο την Κυριακή (25.01.2026).

Συναγερμός σήμανε στην Πάτρα, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε από έκρηξη, στο σπίτι του άτυχου 75χρονου στις Δάφνες Καστελλόκαμπου. Πρόκειται για τον πρώην διαιτητή βόλεϊ, Σάββα Ιορδανίδη, ο οποίος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά την έκρηξη στο διώροφο σπίτι του

Τα αίτια της οποίας είναι αδιευκρίνιστα. Η Πυροσβεστική έσπευσε άμεσα στο σημείο, ωστόσο οι πυροσβέστες δεν κατάφεραν να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν τον 75χρονο ιδιοκτήτη έγκαιρα.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, μαρτυρίες από την περιοχή κάνουν λόγο για έκρηξη που σημειώθηκε μέσα στο σπίτι.

Η πυρκαγιά φέρεται ξεκίνησε από την κουζίνα, όπου βρέθηκαν τα «μάτια» ανοιχτά. Ο κρότος που ακούστηκε ήταν από γκαζάκια που είχε ο ιδιοκτήτης στο χώρο.

Οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της έκρηξης συνεχίζονται.