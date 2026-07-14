Φωτιά στην Περαία Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 14.07.2026 στην περιοχή Όσια Ξένη, στην Περαία Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στη Θεσσαλονίκη, η φωτιά αντιμετωπίζεται με ισχυρές δυνάμεις, καθώς στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες και εναέρια μέσα προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Συνολικά, στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν 32 πυροσβέστες με 9 πυροσβεστικά οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο που πραγματοποιεί συνεχείς ρίψεις νερού.

Στις 18:22 εκδόθηκε ενημερωτικό μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην περιοχή Όσιας Ξένης Θεσσαλονίκης. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Ενεργοποίηση

Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Όσιας_Ξένης της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 14, 2026

Μέχρι αυτή την ώρα, η πυρκαγιά καίει μόνο αγροτική έκταση και δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι κινδυνεύουν σπίτια ή άλλες κατοικημένες περιοχές.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.