Ελλάδα

Φωτιά στη Δροσιά Χαλκίδας: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά στη Δροσιά Χαλκίδας: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (5/7/2026) σε χαμηλή βλάστηση κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στη Δροσιά Χαλκίδας στη θέση Μπουρνώντα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του evima.gr, η φωτιά έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων, ενώ στη μάχη με τις φλόγες στη Χαλκίδα έχουν κληθεί να συνδράμουν και εναέρια μέσα, καθώς καταβάλλεται προσπάθεια να περιοριστεί το πύρινο μέτωπο πριν επεκταθεί.

Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες, 9 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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Η φωτιά τη Χαλκίδα / evima.gr

Στην περιοχή επικρατεί έντονη ανησυχία, με τους πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον άμεσο έλεγχο της φωτιάς.

Πηγή newsit.gr

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