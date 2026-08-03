Φωτιά στη Δυτική Αττική: Δύσκολη νύχτα στα πύρινα μέτωπα – Στοίχημα των πυροσβεστών τα «καντηλάκια»

Για τέταρτη νύχτα οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής, παραμένουν ξάγρυπνοι λόγω του πύρινου εφιάλτη. Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Βοιωτία, πέρασε στη Δυτική Αττική, με την Ψάθα να βρίσκεται στο επίκεντρο της καταστροφής από το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8/26).

Η κατάσταση κορυφώθηκε το απόγευμα, με τα μηνύματα του 112 να φτάνουν το ένα μετά το άλλο στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής και τη φωτιά να φτάνει μια ανάσα από την Ψάθα. Ανάμεσα στις περιοχές που εκκενώθηκαν ήταν η Λούμπα, τα Μορφέικα αλλά και το Άνω Αλεποχώρι.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στην ΕΡΤ, αργά το βράδυ της Δευτέρας (3/8/26) ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, αυτή την ώρα το πιο ενεργό κομμάτι της φωτιάς είναι προς την Ψάθα όπου τα λεγόμενα «καντηλάκια» από την πυρκαγιά δημιουργούν αναζωπυρώσεις. Πιο νότια, προς τη Λούμπα, η εικόνα μοιάζει να είναι καλύτερη…

«Το στρατηγικό πλάνο είναι να μείνει η φωτιά εντός της περιμέτρου που έχουμε ορίσει» τόνισε.

Στην περιοχή παραμένουν 450 πυροσβέστες, που θα δώσουν ακόμη μια ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Μαζί τους και κάτοικοι της περιοχής, που βρέχουν όσα σημεία μπορούν

Δείτε εδώ όλα όσα προηγήθηκαν, μέσα από το live που έκανε το newsit.gr για την μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική

Αποκαρδιωτικός είναι ο χάρτης που αποτυπώνει την καταστροφή σε Αττικοβοιωτία από δορυφορική εικόνα με περισσότερα από 130.000 στρέμματα να έχουν γίνει στάχτη.

Δορυφορικά δεδομένα πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Legion, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026 και τα οποία επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτουν την έκταση της περιοχής που επλήγη από τις δύο μεγάλες δασικές πυρκαγιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 12:16 της Δευτέρας είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη). Συνολικά από τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές επηρεάστηκαν περίπου 132.900 στρέμματα, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 03/08.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 2 Αυγούστου 2026 σημειώθηκε το δυστύχημα έπειτα από τη σύγκρουση δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Bell κατά την επιχείρηση δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας, έχοντας ως τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς, μέλη πληρώματος του ενός ελικοπτέρου.

Περισσότερα από 480.000 στρέμματα να έχουν καεί μέσα σε εννέα χρόνια στην περιοχή…

Στο μεταξύ, περισσότερα από 7000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στην περιοχή Πανόραμα και Νεραντζιές του δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα με τα στοιχεία από την Υπηρεσία Copernicus.

Η πληγείσα έκταση ανέρχεται σε 7.264 στρέμματα.

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service – Mapping, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το σχέδιο της Πυροσβεστικής για να νικήσουν τις φλόγες

Οι προσπάθειες των δυνάμεων θα επικεντρωθούν σε τρία σημεία, στο βόρειο-βορειοανατολικό κομμάτι που βρίσκεται απέναντι από την Ψάθα, δηλαδή στο τρίγωνο των περιοχών Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και κορυφή του Κιθαιρώνα, στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ των περιοχών Ψάθα και Λούμπα και στο νότιο από Κανδήλι προς Μέγαρα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με εθελοντές «θα δουλέψουν» όλο το βράδυ σε μία αρκετά εκτεταμένη περίμετρο προκειμένου να περιορίσουν τις ενεργές διάσπαρτες εστίες με το πιο ενεργό σημείο να εντοπίζεται στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ Ψάθας και Λούμπας.

Οι επίγειες δυνάμεις με μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από τη διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία. Ισχυρές δυνάμεις συνεχίζουν κι επιχειρούν και συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων ενώ για την αεροπυρόσβεση συνολικά χθες διατέθηκαν 34 εναέρια μέσα (23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα εκ των οποίων τα τρία για συντονισμό τους). Οι δυνάμεις βρίσκονται επί ποδός διανοίγοντας με χωματουργικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες για να καταφέρουν να αναχαιτίσουν την πορεία της φωτιάς. Επιπλέον, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ» των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο μεταξύ σε εξέλιξη είναι η διαδικασία των αυτοψιών κλιμακίων της ΔΑΕΦΚ στις πυρόπληκτες περιοχές με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο να προχωρά σε σειρά συσκέψεων.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8/26) σε Αττική και στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Χίου

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για την Τρίτη (4/8/26) σε Αττική και στις Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

-Περιφέρεια Αττικής

-Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Εύβοιας)

-Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας, παραμένει σε γενική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις.

Επιπλέον, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

Ταυτόχρονα, για αυτές τις περιοχές, παραμένει σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Παράλληλα η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

-Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

-Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Χ.

-Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.