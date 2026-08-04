Φωτιά στη δυτική Αττική: Σώθηκαν πάνω από 100 ζώα στο πρόχειρο καταφύγιο στα Βίλια

Μία μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης για τα ζώα που βρίσκονταν στις πληγείσες από τις φωτιές περιοχές της Δυτικής Αττικής, δημιούργησαν τοπικές Αρχές και εθελοντές, στήνοντας ένα πρόχειρο καταφύγιο στα αποδυτήρια του γηπέδου ποδοσφαίρου των Βιλίων.

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με τη στενή συνεργασία του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας, της οργάνωσης «Dogs’ Voice», του τοπικού φιλοζωικού σωματείου Μάνδρας «Αδέσποτες Ψυχές», καθώς και μεμονωμένων φιλόζωων της περιοχής, οι οποίοι ανέλαβαν να απομακρύνουν τα ζώα από τις φωτιές στην περιοχή της Ψάθας και του Πόρτο Γερμενού.

Από την πρώτη στιγμή, οι κάτοικοι προσέφεραν μαζικά τροφές και φάρμακα, ενώ πολλοί δήλωσαν διαθεσιμότητα για εθελοντική προσφορά, πραγματοποιώντας βάρδιες για τις βόλτες των σκύλων.

Παράλληλα, οι γάτες που διασώθηκαν μεταφέρθηκαν σταδιακά στα Μέγαρα.

«Συγκινητική η προσφορά των εθελοντών»

Ο αντιδήμαρχος Μάνδρας – Ειδυλλίας, αρμόδιος για την προστασία των ζώων, Δημήτρης Παγώνης, περιγράφει στο Orange Press Agency το τεράστιο αυτό εγχείρημα:

«Εδώ είναι ένα προσωρινό καταφύγιο που έγινε αυτές τις μέρες σε συνεργασία με τη Dogs’ Voice, τις υπόλοιπες φιλοζωικές οργανώσεις, τους φιλόζωους της περιοχής μας και το φιλοζωικό σωματείο της Μάνδρας “Αδέσποτες Ψυχές”, προκειμένου να μαζέψουμε όσα περισσότερα ζώα μπορούσαμε από τις πληγείσες περιοχές. Καταφέραμε να μαζέψουμε γύρω στα εκατό ζωάκια, χονδρικά το νούμερο, σκύλους και γάτες, καθώς και γύρω στα 30 με 40 ζώα αναπαραγωγής, τα οποία βρίσκονται σε κάποιους στάβλους μέχρι να τα πάρουν οι ιδιοκτήτες τους. Έγινε μεγάλη προσπάθεια. Πραγματικά είναι συγκινητική η παρουσία όλων των εθελοντών, γιατί χωρίς αυτούς ένα τέτοιο έργο δεν θα μπορούσε να έχει κάποιο καλό αποτέλεσμα».

Με προσοχή η επανένταξη των ζώων

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της διαδικασίας, ο κ. Παγώνης επισημαίνει ότι η επιχείρηση βρίσκεται πλέον προς το τέλος της:

«Έχουμε επανεντάξει αρκετά ζώα, αρκετά έχουν έρθει και τα έχουν παραλάβει οι ιδιοκτήτες τους, ενώ μερικά αδέσποτα υιοθετήθηκαν. Μας έχουν μείνει ακόμα μερικά ζώα, τα οποία θα πρέπει να επανεντάξουμε με προσοχή στις πληγείσες περιοχές, γιατί θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο και τους ανθρώπους που τα φρόντιζαν πριν για να μπορέσουν να επιστρέψουν στο περιβάλλον τους».

Όσον αφορά τις περιπτώσεις ζώων που βρέθηκαν μόνα τους στις εκκενωμένες περιοχές, ο αντιδήμαρχος τονίζει ότι δεν γνωρίζουμε ακριβώς τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην πυρκαγιά και πως δεν είναι ορθό να βγαίνουν συμπεράσματα:

«Το ”εγκαταλείφθηκαν” δεν μπορώ να το πω, γιατί μπορεί να κατηγορήσουμε κάποιον χωρίς λόγο. Σε μια τέτοια καταστροφή, μια πραγματική θεομηνία που γινόταν χαμός, δεν ξέρω κατά πόσο θα είχαμε όλοι την ψυχραιμία να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Θεωρώ ότι σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιοι άνθρωποι είχαν πάει για τη φωτιά και μετά δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν ούτε το σπίτι τους. Δεν είχαν σκεφτεί δηλαδή πως μπορεί να μην μπορούν να προσεγγίσουν το σπίτι τους. Σίγουρα όμως δεν αφήνεις ποτέ το ζώο, γιατί το ζώο δεν είναι αντικείμενο, είναι ένας ζωντανός οργανισμός και πρέπει να έχουμε την πρόβλεψη να το παίρνουμε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή».

Για τα περιστατικά που χρειάστηκαν κτηνιατρική φροντίδα, ο κ. Παγώνης εξηγεί ότι υπήρξε καθημερινή μέριμνα στο κτηνιατρείο του Δήμου με τη συνδρομή και της κτηνιάτρου της Dogs’ Voice:

«Υπήρχαν τραυματισμένα ζώα που πήγαν στο κτηνιατρείο του Δήμου, ενώ ήρθε και η κτηνίατρος της Dogs’ Voice. Κάθε μέρα υπάρχει περίθαλψη για τα ζώα. Δεν είχαμε πολύ βαριά περιστατικά· είχαμε κάποια που είχαν καμένα πατουσάκια, τέτοια πράγματα, αλλά παίρνουν την απαραίτητη αγωγή και νομίζω σε λίγο καιρό θα μπορέσουν να επιστρέψουν και πάλι σε μια φυσιολογική ζωή».