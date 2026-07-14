Φωτιά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης: Επιχειρούν εναέρια μέσα, ήχησε το 112 για «ετοιμότητα» στα Βασιλικά

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (14/7/2026) το μεσημέρι γύρω στις 12:00, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βασιλικά του Δήμου Θερμής στη Θεσσαλονίκη και η πυροσβεστική κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Κοντά στη φωτιά στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, γι’ αυτό στάλθηκε μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής Βασιλικά προειδοποιώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης.Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα του 112.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 30 πυροσβέστες με 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Θέρμης συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ενεργοποίηση

Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βασιλικά της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 14, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βασιλικά του δήμου Θέρμης #Θεσσαλονίκη.

Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 2ης #ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π,

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.