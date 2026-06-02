Φωτιά στη Νέα Πεντέλη: Καίει χαμηλή βλάστηση, κάτοικοι κατάφεραν να την περιορίσουν

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το απόγευμα (2/6/2026) σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πεντέλη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα και Κοτζιούλα στη Νέα Πεντέλη, σε σημείο με ξερά χόρτα.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, προκειμένου να ελέγξουν την εστία και να αποτρέψουν την επέκτασή της στα κοντινά σπίτια.

Πριν από την άφιξη των πρώτων πυροσβεστικών οχημάτων, κάτοικοι της περιοχής είχαν ήδη καταφέρει να περιορίσουν τη φωτιά.

Η άμεση αντίδρασή τους συνέβαλε στον γρήγορο έλεγχο της πυρκαγιάς.