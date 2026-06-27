Φωτιά στη Ναύπακτο: Κοντά σε σπίτια – Eπιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε κοντά σε σπίτια, το μεσημέρι του Σαββάτου (27.06.2026) σε αγροτοδασική έκταση στη Ναύπακτο. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13:30, στην Κάτω Μαμουλάδα Ναυπάκτου Αιτωλοακαρνανίας.

Για την αντιμετώπισή επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα, ενώ από αέρος έχουν επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις βολές τους λόγω καλωδίων υψηλής τάσης.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.