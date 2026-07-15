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Φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112

Φωτιά στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης – Ήχησε το 112

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη μετά τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Ιουλίου στην περιοχή Σουρωτή με το 112 να καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 

Το μήνυμα του 112 για τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη αναφέρει τα εξής: Πυρκαγιά στην περιοχή Σουρωτή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. 

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 σε ξερά χόρτα έξω από τη Σουρωτή.

Επί τόπου έχουν σπεύσει ήδη ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.

Προς το παρόν οι φλόγες δεν φαίνεται να απειλούν κατοικημένη περιοχή.

Πηγή newsit.gr

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