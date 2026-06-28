Φωτιά στη Σταμάτα σε οικοπεδικό χώρο – Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής 28.06.2026, για φωτιά που ξέσπασε στην Σταμάτα Αττικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο με ξερή βλάστηση έξω από τη Σταμάτα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 4 οχήματα και 10 πυροσβέστες, ενώ στη μάχη με τη φωτιά συμμετέχουν και εθελοντές.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς ώστε να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του σε μεγαλύτερη έκταση.

Δεν υπήρξε κίνδυνος για κατοικημένες περιοχές, ενώ η πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε άμεσα μετά από τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο.