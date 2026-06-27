Φωτιά στη Στυλίδα: Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (27.06.2026) σε χαμηλή βλάστηση, στη θέση «Παραλία Πελασγίας» στη Στυλίδα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η φωτιά στη Στυλίδα εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση εντός γεωργικών εκτάσεων, μακριά από κατοικίες και υποδομές.

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εμπρησμού Φθιώτιδας, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.