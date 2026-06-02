Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Διακοπή στα δρομολόγια του Προαστιακού

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το βράδυ της Τρίτης, 02.06.2026, για φωτιά που ξέσπασε στον Ασπρόπυργο.

Λόγω του ότι η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στις ράγες του προαστιακού στον Ασπρόπυργο, διακόπηκε η κυκλοφορία.

Με με λεωφορεία της Hellenic Train θα μεταφερθούν προς τον τελικό τους προορισμό οι επιβάτες των δρομολογίων 1329 (Κιάτο – Πειραιάς), 2300 (Πειραιάς – Κιάτο), 2301 (Κιάτο – Πειραιάς) και 2302 (Πειραιάς – Κιάτο).

Υπενθυμίζεται πως η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος, έχει διακοπεί από τις 20:26 εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.