Ελλάδα

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Καίει σε χαμηλή βλάστηση, επιχειρεί ελικόπτερο

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Καίει σε χαμηλή βλάστηση, επιχειρεί ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (3/6/2026) στον Ασπρόπυργο σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο βρίσκονται 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Πηγή newsit.gr

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