Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Καίει σε χαμηλή βλάστηση, επιχειρεί ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (3/6/2026) στον Ασπρόπυργο σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο βρίσκονται 59 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 59 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 3, 2026

Συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.