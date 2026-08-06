Φωτιά στον Βόλο στην περιοχή Αϊβαλιώτικα: Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε στον Βόλο στην περιοχή των Αϊβαλιώτικων στις 10:30 το βράδυ της Τετάρτης (05.08.2026).

Στη μάχη με τη φωτιά ρίχτηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από τον Βόλο.

Σύμφωνα με το magnesianews.gr, οι φλόγες είναι ορατές από αρκετά σημεία της πόλης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αλυκές Βόλου. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 5, 2026

Η εστία της φωτιάς εντοπίζεται σε κοντινή απόσταση από το αρχαίο θέατρο του Βόλου, αναφέρει το thenewspaper.gr.

Η πρόσβαση στην περιοχή παρουσιάζει δυσκολίες, με τις δυνάμεις κατάσβεσης να καταβάλλουν προσπάθειες για την ασφαλή προσέγγιση της εστίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε σημείο πάνω από το κέντρο διασκέδασης «Αργώ».

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πλάνο από τη φωτιά στα Αϊβαλιώτικα Βόλου / πηγή φωτογραφίας magnesianews.gr

Στις 12 τα μεσάνυχτα η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.