Φωτιά στον Κολινδρό Πιερίας: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (15/7/2026) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολινδρός Πιερίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Πιερία επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολινδρός Πιερίας. Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 9 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2026

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.