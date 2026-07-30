Φωτιά στον Χάρακα Κερατέας: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (30.07.2026) στην Κερατέα, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα του 112 για ετοιμότητα.
Η φωτιά καίει στην περιοχή Χάρακας της Κερετέας και ήδη έχει κινητοποιηθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.
Ενεργοποίηση
Πυρκαγιά στην περιοχή #Χάρακας της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής
Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 30, 2026
Περισσότερα σε λίγο…
Πηγή newsit.gr