Ελλάδα

Φωτιά στον Χάρακα Κερατέας: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Φωτιά στον Χάρακα Κερατέας: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (30.07.2026) στην Κερατέα, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα του 112 για ετοιμότητα.

Η φωτιά καίει στην περιοχή Χάρακας της Κερετέας και ήδη έχει κινητοποιηθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

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Πηγή newsit.gr