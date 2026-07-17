Φωτιά στο Ακόντιο στην Βοιωτία – Σηκώθηκαν δύο εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή (17.07.2026) στην Βοιωτία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ακόντιο Βοιωτίας, για την οποία άμεσα ειδοποιήθηκε και κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ακόντιο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 1 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2026

Συνολικά επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.