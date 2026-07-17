Ελλάδα

Φωτιά στο Ακόντιο στην Βοιωτία – Σηκώθηκαν δύο εναέρια μέσα

Φωτιά στο Ακόντιο στην Βοιωτία – Σηκώθηκαν δύο εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή (17.07.2026) στην Βοιωτία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ακόντιο Βοιωτίας, για την οποία άμεσα ειδοποιήθηκε και κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

Συνολικά επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο.

Πηγή newsit.gr

Σχετικά Άρθρα