Φωτιά στο Ηράκλειο στην περιοχή Αληθινή: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Ηράκλειο, τη Δευτέρα (27.07.2026) στην περιοχή Αληθινή, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή Φαιστού στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα του 112 στα κινητά των κατοίκων, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Πυρκαγιά στην περιοχή #Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 27, 2026

«Πυρκαγιά στην περιοχή Αληθινή της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Στο σημείο έχει αναπτυχθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για την κατάσβεση της φωτιάς.