Ελλάδα

Φωτιά στο Λουτράκι κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης – Ήχησε το 112

Φωτιά στο Λουτράκι κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης – Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Λίμνης Βουλιαγμένης, στο Λουτράκι, το μεσημέρι της Δευτέρας (08/06/2026) με τις φλόγες να καίνε κοντά στην διασταύρωση για το Σκάλωμα. 

Στο σημείο που μαίνεται η φωτιά στο Λουτράκι επιχειρούν 56 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 2 πεζοπόρα ενώ έχουν ριχθεί στη μάχη και εναέρια μέσα. 

Συγκεκριμένα επιχειρούν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής. 

Μάλιστα ήχησε και το 112 και καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 

Το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

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Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών». 

Πηγή newsit.gr

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