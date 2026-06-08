Φωτιά στο Λουτράκι κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης – Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Λίμνης Βουλιαγμένης, στο Λουτράκι, το μεσημέρι της Δευτέρας (08/06/2026) με τις φλόγες να καίνε κοντά στην διασταύρωση για το Σκάλωμα.
Στο σημείο που μαίνεται η φωτιά στο Λουτράκι επιχειρούν 56 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 2 πεζοπόρα ενώ έχουν ριχθεί στη μάχη και εναέρια μέσα.
Συγκεκριμένα επιχειρούν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής.
Μάλιστα ήχησε και το 112 και καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας
Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) June 8, 2026
Το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Πηγή newsit.gr