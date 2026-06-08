Φωτιά στο Λουτράκι κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης – Ήχησε το 112

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή της Λίμνης Βουλιαγμένης, στο Λουτράκι, το μεσημέρι της Δευτέρας (08/06/2026) με τις φλόγες να καίνε κοντά στην διασταύρωση για το Σκάλωμα.

Στο σημείο που μαίνεται η φωτιά στο Λουτράκι επιχειρούν 56 πυροσβέστες, 17 οχήματα, 2 πεζοπόρα ενώ έχουν ριχθεί στη μάχη και εναέρια μέσα.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο της πυροσβεστικής.

Μάλιστα ήχησε και το 112 και καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 8, 2026

Το μήνυμα του 112 αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Περαχώρα της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».