Φωτιά στο Ομορφοχώρι στην Λάρισα: Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 23:00 το βράδυ της Παρασκευής (10/07/2026), όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης στο Ομορφοχώρι στη Λάρισα.

Λόγω των πυκνών καπνών από τη φωτιά στο Ομορφοχώρι στη Λάρισα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά έχει αναπτύξει ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης.

Παράλληλα, εξαιτίας των υλικών που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις, σημειώνονται μικρές εκρήξεις.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκτασή τους.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.



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Η κατάσβεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Ομορφοχώρι του δήμου Κιλελέρ στη Λάρισα. Κινητοποιήθηκαν 29 #πυροσβέστες με 12 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026

Μήνυμα από το 112

Λόγω του πυκνού καπνού που κατευθύνεται προς την πόλη της Λάρισας, οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 με σύσταση να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε καθώς η καύση απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών ενδέχεται να επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με επικίνδυνους καπνούς.

Οι αρχές συνιστούν στους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

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Ακόμη να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, μέχρι να περιοριστεί ο κίνδυνος από τους πυκνούς καπνούς.