Φωτιά στο Πάρκο Γουδή: «Ορφανό» από τον Απρίλιο το παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton που «λαμπάδιασε» στην καρδιά της πόλης – Συγκλονιστικές εικόνες και ερωτήματα

Μέσα σε λίγα λεπτά, το απόγευμα της Κυριακής (12/7/26) το παλιό κτίριο του θεάτρου Badminton στο Πάρκο Γουδή, τυλίχθηκε στις φλόγες και ο Αττικός ουρανός «πνίγηκε» στους καπνούς από τη μεγάλη φωτιά, προκαλώντας τρόμο και αγωνία στους πολίτες, μέσα στον αστικό ιστό. Στην καρδιά της πρωτεύουσας…

Οι εικόνες που κατέγραψε το drone του newsit.gr από τη μεγάλη φωτιά στο Πάρκο Γουδή, είναι συγκλονιστικές. Η οροφή του ακινήτου, που έλαμψε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, κατέρρευσε από τις φλόγες. 22 χρόνια μετά, ολόκληρο το κτίριο, βρέθηκε παραδομένο στη φωτιά.

Πυροσβέστες είχαν κυκλώσει το κτίριο και οι καπνοί «έπνιγαν» εκείνους που βρίσκονταν κοντά. Ένα σκηνικό τρομακτικό, εφιαλτικό, αν σκεφτεί κάποιος ότι σε μικρή απόσταση, πηγαίνουν καθημερινά παιδάκια για να παίξουν ενώ λίγα μέτρα πιο κει, είναι κτίρια όπως τα γραφεία της ΕΠΟ και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/orofi-1.mp4

Μετά το πρώτο σοκ της εικόνας, το βασικό ερώτημα που ξεπηδούσε από τα στόματα των περισσότερων πολιτών ήταν ένα: Αυτό το κτίριο, που κάποτε θαύμαζαν σε ολόκληρο τον κόσμο, την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, σήμερα φυλάσσεται; Το εκμεταλλεύεται κάποιος; Μπορεί ο καθένας να μπει μέσα ανεξέλεγκτα; Πώς ξέσπασε η μεγάλη φωτιά σε ένα κτίριο που δεν είναι σε λειτουργία;

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/fotia-theatro7.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/teaser-fotia-theatro2.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/fotia-theatro5.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/07/fotia-theatro6.mp4

«Ορφανό» από τον Απρίλιο του κτίριο

Σύμφωνα με τα όσα είπε στην ΕΡΤ, ο Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αθηναίων, «τον Απρίλιο, έληξε και η σύμβαση που υπήρχε με τον εκμεταλλευτή του ακινήτου αυτού, άρα ουσιαστικά από τον Απρίλιο και μετά το ακίνητο ήταν «ορφανό». Μέχρι και τον Απρίλιο υπήρχε μια 20ετής μίσθωση και υπήρχε μια εταιρεία η οποία το εκμεταλλευόταν και φαντάζομαι, ότι το συντηρούσε και το φύλασσε κιόλας.

Από τον Απρίλιο και μετά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Άρα πρέπει να δούμε, κατά πόσο υπήρχε ασφάλεια, κατά πόσο υπήρχε φύλαξη, κατά πόσο μπορούσαν να μπουν μέσα άτομα που δεν όφειλαν να βρίσκονται εκεί. Και ενδεχομένως, αν όλα αυτά συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί αυτή η φωτιά σήμερα».

Στις 21.00 το βράδυ της Κυριακής (12/7/26) η μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής που ήταν στο σημείο, κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) Αθηνών βρέθηκε αμέσως στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της, χωρίς μέχρι στιγμής, να έχει γίνει γνωστή κάποια εκτίμηση, για τις συνθήκες που ξέσπασε η φωτιά.

Την ίδια ώρα άνοιξαν και οι δρόμοι που είχαν κλείσει στο κέντρο της Αθήνας, για να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών. Ωστόσο, οι ειδικοί συνιστούν προσοχή, λόγω του καπνού που εισέπνευσαν όσοι ήταν σε κοντινή απόσταση.

Ο Στέλιος Λουκίδης, πνευμονολόγος, καθηγητής ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ, είπε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ: «Τις τελευταίες ημέρες το βλέπουμε συχνά, είχαμε προχθές στον Ασπρόπυργο, είχαμε την Λάρισα, είναι αιτίες μπορεί να παροξυνθεί ένα χρόνιο αναπνευστικό νόσημα, για αυτό λέμε πάντα ότι αυτή η έκθεση σε αυτές τις ουσίες και τα μικροσωματίδια στην ατμόσφαιρα, είναι κάτι επιβλαβές».

«Δεν πρέπει να κυκλοφορούν όταν υπάρχει αυτό το νέφος ή να φορούν μάσκα. Να προσέχουν να μην ανακυκλώνουν τον εξωτερικό χώρο γιατί φέρουν την τοξικότητα μέσα στο σπίτι τους» κατέληξε ο κύριος Λουκίδης.