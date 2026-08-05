Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Αποκαρδιωτικές εικόνες από drone αποτυπώνουν την καταστροφή – Δείτε βίντεο

Το Πόρτο Γερμενό ξημέρωσε διαφορετικό. Η μεγάλη φωτιά που πέρασε από την περιοχή άλλαξε για πάντα το τοπίο, αφήνοντας πίσω της μόνο στάχτες, καμένα δέντρα και πληγές που δύσκολα θα επουλωθούν. Εκεί όπου μέχρι πριν από λίγες ημέρες κυριαρχούσε το πράσινο, σήμερα απλώνεται μια απέραντη μαύρη έκταση.

Οι εικόνες που κατέγραψε το drone του Orange Press Agency προκαλούν ανατριχίλα και οργή. Ο άλλοτε καταπράσινος κόλπος στο Πόρτο Γερμενό, έχει μεταμορφωθεί σε ένα καμένο τοπίο, με ελάχιστες νησίδες πρασίνου να έχουν γλιτώσει από τη μανία της φωτιάς. Η καταστροφή είναι τόσο μεγάλη, που από ψηλά μοιάζει σαν η φύση να σβήστηκε μέσα σε λίγες ώρες.

Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι προσπαθούν να διαχειριστούν τις συνέπειες της πύρινης λαίλαπας. Στα Άσπρα Σπίτια και στο Προσήλι δεκάδες σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ πολλές ακόμη υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Σε αρκετά σημεία, η εικόνα είναι συγκλονιστική, καθώς δίπλα σε ένα σπίτι που έχει γίνει στάχτη στέκεται ένα άλλο που γλίτωσε σχεδόν ανέπαφο, δείχνοντας πόσο απρόβλεπτη ήταν η πορεία της φωτιάς.

Ιδιαίτερα σκληρές είναι οι εικόνες στις πλαγιές του Κιθαιρώνα. Τα πυκνά δάση που κάλυπταν την περιοχή έχουν εξαφανιστεί, αφήνοντας πίσω μόνο μαυρισμένους κορμούς και τα απομεινάρια μιας φύσης που καταστράφηκε μέσα σε λίγες ώρες. Η σιωπή που επικρατεί εκεί όπου άλλοτε υπήρχε ζωή αποτυπώνει το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής.

Από σήμερα Τετάρτη, 05.08.2026, ξεκινά και η δύσκολη διαδικασία της καταγραφής των ζημιών. Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιούν αυτοψίες στις πληγείσες ιδιοκτησίες του Πόρτο Γερμενού, προκειμένου να αξιολογήσουν τις ζημιές και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αποκατάστασης.

Ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας καλεί τους πυρόπληκτους να βρίσκονται στις περιουσίες τους κατά τη διάρκεια των ελέγχων, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των κλιμακίων. Για τους κατοίκους, όμως, η επιστροφή στα σπίτια τους δεν σημαίνει επιστροφή στην κανονικότητα. Σημαίνει να αντικρίσουν από κοντά το μέγεθος της καταστροφής και να ξεκινήσουν, μέσα από τις στάχτες, την προσπάθεια να ξαναχτίσουν όσα χάθηκαν.