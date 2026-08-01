Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Εικόνες καταστροφής από drone – Σε μήκος πολλών χιλιομέτρων το πύρινο μέτωπο

Εικόνες εκτεταμένης καταστροφής καταγράφει drone από το Πόρτο Γερμενό, όπου οι φωτιές εξακολουθούν να καίνε δασικές εκτάσεις και να σχηματίζουν ένα ενεργό μέτωπο μήκους πολλών χιλιομέτρων.

Οι λήψεις από drone του Mega αποτυπώνουν την ένταση με την οποία οι φωτιές κινούνται στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, υποβοηθούμενες από τους ισχυρούς ανέμους, οι οποίοι έφτασαν ακόμη και τα 7 μποφόρ και δυσχέραναν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης.

Οι φλόγες έχουν σαρώσει μεγάλες δασικές εκτάσεις, ενώ πυκνοί καπνοί καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή. Το ενεργό μέτωπο εκτείνεται σε μήκος αρκετών χιλιομέτρων, με τις επίγειες δυνάμεις να επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσβατα σημεία.

Για ένα εξαιρετικά δύσκολο 48ωρο έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Γιάννης Αρτοποιός, επισημαίνοντας ότι οι θυελλώδεις άνεμοι περιόρισαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τη δυνατότητα επέμβασης των εναέριων μέσων. Μιλώντας το βράδυ του Σαββάτου (01.08.2026) στην ΕΡΤ, ο κ. Αρτοποιός ανέφερε ότι οι πυρκαγιές σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες και ότι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρίσκονται αντιμέτωπες με μία «κολοσσιαία επιχείρηση».

Σχεδόν 500 πυροσβέστες στα μέτωπα

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, στα μέτωπα επιχειρούν συνολικά 496 πυροσβέστες από την Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Ρουμανία.

«Επιχειρούν 450 Ελληνες πυροσβέστες, μαζί με 23 Γάλλους και 23 Ρουμάνους συναδέλφους», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις βρίσκονται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν ακόμη 22 ομάδες δασοκομάντος, 126 υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής, καθώς και πρόσθετα οχήματα των γαλλικών και ρουμανικών αποστολών.

«Είναι μια κολοσσιαία επιχείρηση», σημείωσε ο Γιάννης Αρτοποιός, περιγράφοντας την κινητοποίηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στα μέτωπα της Αττικοβοιωτίας.

Η επιχείρηση συνεχίζεται με έμφαση στις περιοχές γύρω από το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και τον Μύτικα, καθώς οι άνεμοι και το δύσβατο ανάγλυφο εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.