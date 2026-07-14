Ελλάδα

Φωτιά στο Ύπατο Θήβας – Ρίψεις νερού από 6 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

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Φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ύπατο Θήβας, το μεσημέρι της Τρίτης (14.7.26).

Για την κατάσβεση της φωτιάς άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στη Θήβα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα. 

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή στη μάχη με τις φλόγες παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Πηγή newsit.gr

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