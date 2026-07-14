Φωτιά στο Ύπατο Θήβας – Ρίψεις νερού από 6 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ύπατο Θήβας, το μεσημέρι της Τρίτης (14.7.26).
Για την κατάσβεση της φωτιάς άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στη Θήβα.
Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα.
Ρίψεις νερού πραγματοποιούν έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ύπατο #Θήβα.
Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 7 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026
Συνδρομή στη μάχη με τις φλόγες παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Πηγή newsit.gr