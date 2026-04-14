Χίος: 32χρονη χτυπήθηκε στο πρόσωπο από ρουκέτα στον Βροντάδο την ώρα που πήγαινε στην Ανάσταση

Μια 32χρονη τραυματίστηκε από ρουκέτα το βράδυ της Ανάστασης (11.4.26) στον Βροντάδο της Χίου, όπου και φέτος τηρήθηκε το έθιμο του ρουκετοπόλεμου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η 32χρονη τραυματίστηκε την ώρα που πήγαινε προς την εκκλησία του Αγίου Μάρκου στον Βροντάδο της Χίου με μέλη της οικογένειάς της για την Ανάσταση.

Με ντουντούκες οι ρουκετατζήδες των δύο ενοριών, του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας της Ερυθιανής, καλούσαν τα υπόλοιπα μέλη των συνεργείων να σταματήσουν τις ρίψεις την ώρα που έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο για να παραλάβει τη γυναίκα που τραυματίστηκε στη γνάθο.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Χίου, όπου διαπιστώθηκε συντριπτικό κάταγμα και κρίθηκε αναγκαία η αντιμετώπιση του περιστατικού από γναθοχειρουργό.

Κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά της 32χρονης σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.