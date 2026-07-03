Χαλάνδρι: «Ο 17χρονος και ο φίλος του πήραν αλκοόλ με πλαστό δίπλωμα, ήταν τόσο μεθυσμένος που δεν τον είδε να πέφτει από το μπαλκόνι» λέει εργαζόμενη στο ξενοδοχείο

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για την πτώση του 17χρονου Άγγλου από το μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, τα ξημερώματα της Παρασκευής (3.7.26).

Ο 17χρονος, που τραυματίστηκε βαρύτατα από την πτώση από το μπαλκόνι του ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι, νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό και σύμφωνα με πληροφορίες, είναι εγκεφαλικά νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανήλικοι αγόρασαν αλκοόλ από μίνι μάρκετ της περιοχής με πλαστή ταυτότητα.

Μιλώντας στο newsit.gr εργαζόμενη στο ξενοδοχείο αναφέρει πως ο 17χρονος και ο φίλος του προσπάθησαν αρχικά να αγοράσουν αλκοόλ από γειτονικό περίπτερο και όταν δεν τους έδωσαν επειδή είναι ανήλικοι, χρησιμοποίησαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης για να προμηθευτούν ένα μπουκάλι βότκα από μίνι μάρκετ της περιοχής.

«Αυτός που έπεσε είναι ο γιος της οικογένειας. Οι γονείς του είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση και βρίσκονται στο νοσοκομείο. Από τις 5:00 το πρωί είναι εκεί. Εγώ δούλευα από τις 8:00, αλλά σήμερα ήρθα κι εγώ νωρίτερα. Από όσα μάθαμε, στο δωμάτιο υπήρχαν ποτά. Τα παιδιά ήταν λιώμα, το άλλο παιδί δεν ήξεραν σε ποιον κόσμο βρίσκονταν, ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Δεν είπε πώς ακριβώς έπεσε ο φίλος του», λέει η γυναίκα.

«Εμείς υποθέτουμε ότι ίσως βγήκε στο μπαλκόνι για να πάρει αέρα ή κάτι συνέβη εκείνη τη στιγμή. Ο φίλος του ήταν τόσο μεθυσμένος που κοιμόταν στο κρεβάτι και δεν είχε καταλάβει ούτε το περιστατικό. Δεν τον είδε ο φίλος του να πέφτει. Τον είδαν άνθρωποι από τα δωμάτια που βρίσκονται από κάτω. Επίσης, έχουμε κάμερες παντού και το περιστατικό φάνηκε από τη ρεσεψιόν», αναφέρει και συνεχίζει:

«Είχαν έρθει την προηγούμενη μέρα και είχαν μείνει μόνο ένα βράδυ. Ο νεαρός είπε ότι στην αρχή είχαν πάει σε περίπτερο να πάρουν αλκοόλ και δεν τους έδωσαν γιατί ήταν ανήλικοι, μετά σκέφτηκαν να φτιάξουν την πλαστή άδεια οδήγησης και έτσι την έδειξαν στο μίνι μάρκετ και κατάφεραν να αγοράσουν αλκοόλ. Πού βρήκαν την πλαστή άδεια δεν ξέρω. Ήπιαν το μπουκάλι με τη βότκα ενώ άκουσα και από γείτονες ότι είχαν και μπύρες. Φαίνεται ότι έγιναν λιώμα και μετά συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό.

«Εμείς δεν μπήκαμε στο δωμάτιο, γιατί δεν μας άφησαν, αλλά από το λίγο που είδα από την πόρτα, υπήρχαν πολλά μπουκάλια και γενικά το δωμάτιο ήταν ανακατεμένο. Δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε όταν ανέβηκαν από τη ρεσεψιόν ούτε αν ο φίλος του κατάλαβε τι είχε συμβεί. Οι γονείς δεν επέστρεψαν στο ξενοδοχείο. Είναι συνεχώς στο νοσοκομείο μαζί με το παιδί τους», καταλήγει η εργαζόμενη του ξενοδοχείου.

To άρθρο Χαλάνδρι: «Ο 17χρονος και ο φίλος του πήραν αλκοόλ με πλαστό δίπλωμα, ήταν τόσο μεθυσμένος που δεν τον είδε να πέφτει από το μπαλκόνι» λέει εργαζόμενη στο ξενοδοχείο δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr