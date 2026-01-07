Χαλκιδική: Η στιγμή που οι «Ροζ Πάνθηρες» φεύγουν με πατίνια μετά τη ληστεία στο κοσμηματοπωλείο

Οι δύο Σέρβοι, ηλικίας 46 και 48 ετών, όχι μόνο κατάφεραν να ληστέψουν το κοσμηματοπωλείο της Χαλκιδικής, με λεία σχεδόν 580.000 ευρώ αλλά… έφυγαν και σαν κύριοι, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια!

Όπως θα βλέπετε στις εικόνες, οι δύο Σέρβοι, έχοντας αρπάξει πανάκριβα κοσμήματα και ρολόγια από το κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική, έχουν ανέβει στα δύο πατίνια, φορώντας τα καπέλα τους και… απομακρύνονται με απίστευτη ψυχραιμία από το ξενοδοχειακό συγκρότημα, μέσα στο οποίο βρίσκεται το κατάστημα, στη Χαλκιδική.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο Σέρβοι, είναι μέλη της διεθνούς συμμορίας «Ροζ Πάνθηρες»…



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/patinia.mp4

Σε άλλο βίντεο – ντοκουμέντο, που παρουσίασε το newsit.gr έχει καταγραφεί η ληστεία που έκαναν στη Χαλκιδική, ακολουθώντας ένα αριστοτεχνικά στημένο σχέδιο, παρακολούθηση ημερών του στόχου τους.

Οι δύο άνδρες, ταυτοποιήθηκαν μετά από την έρευνα των ελληνικών αρχών και συνελήφθησαν σε Κροατία και Βουλγαρία ως μέλη συμμορίας. Η ληστεία έγινε το μεσημέρι της 2ας Σεπτεμβρίου, όταν εισέβαλλαν στο κοσμηματοπωλείο και με την απειλή όπλων άδειασαν τις προθήκες του κοσμηματοπωλείου.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/lhsteia-xalkidiki.mp4

Συνεργός τους φέρεται να ήταν και μια γυναίκα γυναίκα, με την οποία ο ένας εκ των δύο «Ροζ Πανθήρων» έκανε το ζευγάρι, για να κατοπτεύσει συνολικά έξι φορές το κοσμηματοπωλείο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, παρουσιάζει το γεγονός ότι οι δράστες ταξίδεψαν από διαφορετικές χώρες και ενώθηκαν στη Χαλκιδική για να κάνουν τη μεγάλη ληστεία.