Χαλκιδική: Νεκρός 79χρονος στην παραλία της Ποτίδαιας

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 79χρονος στην Χαλκιδική, ο οποίος πνίγηκε στη θάλασσα, στην παραλία της Ποτίδαιας.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (10.07.2026) ένας 79χρονος από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Ποτίδαιας του Δήμου Ν. Προποντίδας Χαλκιδική.

Αρχικά του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη της παραλίας με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης