Χανιά: Ασυνείδητος οδηγός βυτιοφόρου «έπαιζε τα φώτα», πάταγε κόρνες και έκανε παράνομη προσπέραση, δείτε βίντεο

Την κατάσταση που επικρατεί στους περισσότερους δρόμους της Ελλάδας, με οδηγούς να κάνουν επικίνδυνες προσπεράσεις και να πιέζουν άλλους οδηγούς να αναπτύξουν ταχύτητα, αποτυπώνει το βίντεο που μας έρχεται από τα Χανιά. Αυτή τη φορά, «πρωταγωνιστής» του «αγώνα ταχύτητας» ήταν οδηγός βυτιοφόρου.

Στο βίντεο φαίνεται ο οδηγός να έχει αναπτύξει ταχύτητα στον δρόμο του αεροδρομίου Χανίων. «Παίζει τα φώτα» του βυτιοφόρου στο μπροστινό όχημα και στη συνέχεια πατά με μανία τις κόρνες «εκβιάζοντας» τον προπορευόμενο οδηγό είτε να αναπτύξει περισσότερη ταχύτητα είτε να κάνει δεξιά για να προχωρήσει σε προσπέραση.

Εν τέλει ο οδηγός του αυτοκινήτου βγαίνει μερικώς από τον δρόμο και το βυτιοφόρο κάνει επικίνδυνη προσπέραση, με το μισό όχημα να μένει στην ίδια λωρίδα και το άλλο μισό να περνά στο αντίθετο ρεύμα.

Η εικόνα αυτή δεν αποτελεί απλώς ακόμη ένα περιστατικό κακής οδηγικής συμπεριφοράς. Είναι η νοοτροπία που γεμίζει τις στατιστικές των τροχαίων και αφήνει πίσω της κατεστραμμένες ζωές.

Πληροφορίες από zarpanews