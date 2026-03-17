Χανιά: Ελεύθεροι οι έξι συλληφθέντες για την υπόθεση ομαδικού βιασμού 17χρονης

Ελεύθεροι αφέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (16.03.2026), οι έξι συλληφθέντες που οδηγήθηκαν το πρωί στον εισαγγελέα, μετά την καταγγελία 17χρονης για ομαδικό βιασμό στα Χανιά.

Όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης (12.03.2026), όταν το 17χρονο θύμα μαζί με συνομήλικη φίλη της βγήκαν βόλτα από δομή φιλοξενίας θηλέων όπου διαμένουν στα Χανιά. Τα κορίτσια υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκαν σε τουριστικό κατάλυμα μαζί με παρέα 7 αγοριών και στη συνέχεια σε σπίτι όπου, όπως κατήγγειλε η 17χρονη, έπεσε θύμα βιασμού από τουλάχιστον 5 ανήλικους.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την καταγγελία της 17χρονης και της 16χρονης από την Βουλγαρία, στην αστυνομία, σχηματίστηκε δικογραφία και οι Αρχές προχώρησαν σε 10 συλλήψεις.

Συνελήφθησαν ένας 15χρονος και ένας 18χρονος υπήκοοι Βουλγαρίας, τρεις Έλληνες, ένας 17χρονος, ένας 21χρονος ένας 27χρονος, ένας ακόμα 21χρονος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και τρεις γυναίκες ως κηδεμόνες των ανηλίκων, μια 47χρονη και μια 46χρονη υπήκοοι Βουλγαρίας και μια 59χρονη υπήκοος Αλβανίας.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, στους νεαρούς, των οποίων οι απολογίες κράτησαν περίπου 10 ώρες, επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι αλλά και χρηματικές εγγυήσεις από 2.000 έως 8.000 ευρώ.

Πρόκειται για έναν 15χρονο και έναν 18χρονο από τη Βουλγαρία, όπως και τρεις Έλληνες, 17, 21 και 27 ετών. Μάλιστα, ο 17χρονος φέρεται να βιντεοσκοπούσε με το κινητό του τηλέφωνο όσα συνέβαιναν.

Όπως υποστήριξε η 17χρονη στην κατάθεσή της, μεταφέρθηκαν σε χώρο όπου βρίσκονταν οι νεαροί και εκεί, σύμφωνα με την ίδια, δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από περισσότερα από ένα άτομα. Η κοπέλα κατήγγειλε ότι οι πράξεις έγιναν χωρίς τη συναίνεσή της, ενώ φέρεται να υπάρχει και βίντεο από κινητό τηλέφωνο που εξετάζεται από τις αρχές.