Χανιά: Θρίλερ με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη – «Έλα να σου δώσω τα χρήματά σου γιατί μετά θα αργήσεις να τα πάρεις» είπε σε εργάτη

«Έλα να σου δώσω σήμερα τα χρήματα σου γιατί μετά θα αργήσεις να τα πάρεις…» είπε η 44χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη στον τελευταίο ανθρώπου που είδε πριν εξαφανιστούν τα ίχνη της στις 30 Μαΐου 2026 στο Βαρύπετρο των Χανίων.

Σε ένα θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η εξαφάνιση της 44χρονης από το Βαρύπετρο Χανίων που είχε πάει στους γονείς προκειμένου να τους δει και να κλείσει κάποιες ακόμη οικονομικές εκκρεμότητες της. Από εκείνη την ημέρα δεν την έχει κανείς, με τις αρχές να ακόμα να παραμένουν στο κενό καθώς δεν έχει εντοπιστεί κανένα ίχνος της. Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν είναι πολλά και οι γρίφοι ακόμη περισσότερο. Τι συνέβη και το κινητό της έπαψε ξαφνικά να εκπέμπει σήμα; Γιατί κάλεσε τον εργάτη και του είπε πάει για να πάρει τα λεφτά του άρον άρον; Που πήγε μετά από το πατρικό της;

Το ημερολόγιο δείχνει 30 Μαΐου και η Σταυρούλα είναι στο σπίτι των γονιών στον Βαρύπετρο Χανίων. Η ίδια λίγες ώρες πριν την εξαφάνιση της κάλεσε έναν εργάτη που της είχε κάνει κάποιες εργασίες και του είπε ότι θα είναι εκεί μέχρι της 17:30 αλλά μετά από λίγο του είπε να πάει πιο γρήγορα γιατί θα φύγει. Ο εργάτης και ο άνθρωπος που την είδε τελυταία φορά μιλώντας στο newsit.gr αποκαλύπτει για την επικοινωνία τους.

«Με πήρε πριν τηλέφωνο. “Μέχρι πεντέμισι ώρα θα είμαι σπίτι”, μου λέει. “Έλα να πάρεις τα λεφτά”. Της λέω “εντάξει”. Μετά με ξαναπαίρνει και μου λέει “έλα να τα πάρεις τώρα, γιατί θα αργήσω να στα δώσω”. Της λέω “δεν έχω αμάξι, δεν πειράζει, μια άλλη φορά”. Εκείνη όμως επέμενε και μου είπε πάλι “θα αργήσω να σου δώσω τα λεφτά μετά”. Τελικά πήρα το αμάξι και πήγα. Ήταν γύρω στις 2 και κάτι. Μου έδωσε τα λεφτά και έφυγα. Δεν μου είπε τίποτα άλλο», λέει.

Η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε λίγες μέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 7 Ιουνίου όταν ο αδερφός της Σταυρούλας την αναζήτησε και δεν την βρήκε.

«Ήμουν στο νοσοκομείο για ένα θέμα υγείας που είχα και νοσηλεύτηκα. Όταν βγήκα από το νοσοκομείο δεν έβρισκα την αδερφή μου και ειδοποίησα της αρχές και έχω δώσει κατάθεση λέγοντας ότι μπορεί να βοηθήσει στις έρευνες» αναφέρει ο αδερφός της στο newsit.gr.

Ο αδερφός της 44χρονης επικοινώνησε και με τον εργάτη που είναι και κουμπάροι. «Ο αδερφός της, ο Γιάννης, με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε μήπως μου είχε πει να πάω να ποτίσω τα χωράφια. Τότε έμαθα κι εγώ ότι λείπει. Δεν το ήξερα καθόλου μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ήταν πολύ εντάξει με τα λεφτά. Ό,τι δούλευες, στο τέλος της ημέρας σε πλήρωνε. Τα τελευταία μεροκάματα είχαν αργήσει λίγο, αλλά δεν ανησυχούσα. Ήξερα ότι θα τα πάρω» αναφέρει ο εργάτης στο newsit.gr.

Ωστόσο, δεν φαίνεται να επικοινώνησε μόνο μαζί του αλλά και με έναν ακόμη άνθρωπο που του ζήτησε αυγά. Ο ίδιος αναφέρει πως λίγες ώρες πριν χαθούν τα ίχνη της, η Σταυρούλα είχε ζητήσει από έναν ακόμη χωριανό να της φέρει αυγά. «Θέλω πέντε αυγά», του είχε πει, με εκείνον να της πηγαίνει τελικά περίπου δέκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γυναίκα που νοίκιαζε στην περιοχή φέρεται να την είδε αργότερα να κρατά τα αυγά μέσα στην τσάντα της. Παράλληλα, άλλη κάτοικος ανέφερε πως την είδε γύρω στις 17:30 να περιμένει στη στάση το λεωφορείο.

Από την ώρα που έφτασε στην στάση του λεωφορείου και μετά κανείς δεν ξέρει τι έχει γίνει με την τύχη της Σταυρούλας Λεβεντάκη με τις έρευνες να τον εντοπισμό της να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

To άρθρο Χανιά: Θρίλερ με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη – «Έλα να σου δώσω τα χρήματά σου γιατί μετά θα αργήσεις να τα πάρεις» είπε σε εργάτη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr