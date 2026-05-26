Χανιά: Κάθειρξη 12 ετών σε 31χρονο για τον βιασμό 19χρονης στα Φαλάσαρνα

Ένοχο έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ρεθύμνου τον 31χρονο -πλέον- για τον βιασμό μίας 19χροχνης σε beach bar στα Φαλάσαρνα Χανίων, το καλοκαίρι του 2022.

Το δικαστήριο Ρεθύμνου υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα για την ενοχή του κατηγορούμενου για βιασμό, ενώ, παρόλο που η πλευρά της υπεράσπισης ζήτησε την αναγνώριση ελαφρυντικών, αυτά δεν έγιναν δεκτά από την έδρα.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, η ποινή κάθειρξης που επιβλήθηκε στον 31χρονο είναι συνολικά 12 έτη, από τα οποία θα αφαιρεθεί το διάστημα προσωρινής κράτησής του, ενώ η έφεση δεν θα έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Υπενθυμίζεται ότι, τα ξημερώματα της 1ης Αυγούστου, μία 19χρονη -τότε- κοπέλα κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού σε παραλία γνωστού beach bar στην Κίσαμο από τον -τότε- 27χρονο.

Η κοπέλα είχε εντοπιστεί σε κακή κατάσταση από συγγενικά της πρόσωπα και λίγο αργότερα πήγε στην αστυνομία, όπου κατέθεσε μήνυση.

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε, λίγες ημέρες αργότερα, ενώπιον εισαγγελέως και ανακρίτριας, κατηγορούμενος για βιασμό και κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε ασέλγεια, με το τελευταίο κεφάλαιο να γράφεται σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα στη δικαστική αίθουσα.