Χανιά: Με πυροβόλα το άναμμα του δέντρου στους Κάμπους – Πυροβόλησαν κατά ριπάς

Γιορτινό κλίμα, τραγούδια, χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα και ξαφνικά μπαλωθιές. Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν στην πλατεία στους Κάμπους Κεραμιών του Δήμου Χανίων αργά το απόγευμα της Κυριακής 07.12.2035, την ώρα μάλιστα που ήταν σε πλήρη εξέλιξη η εκδήλωση για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Πολίτες, κατήγγειλαν το περιστατικό στο zarpanews.gr και στην αστυνομία, χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν τελικά έφτασε αστυνομία στο σημείο. Πάντως, διαφορετικές πηγές αναφέρουν πως ο δράστης των πυροβολισμών έχει ταυτοποιηθεί και είναι γνωστός στο χωριό των Χανίων.

Άμεση η αντίδραση των διοργανωτών

Μπορεί κάποτε οι μπαλωθιές να ήταν κάτι σύνηθες για τους εορτασμούς στην Κρήτη, όμως αυτό φαίνεται να είναι κάτι που τόσο πολλοί κάτοικοι του νησιού όσο και η πολιτεία θέλουν να αλλάξει.

Έτσι, οι διοργανωτές αντέδρασαν άμεσα στις μπαλωθιές, αφού έπεσαν πάνω στον άνδρα που πυροβολούσε, για να τον σταματήσουν ώστε αφενός να μην κινδυνεύσει κανείς ενήλικος ή παιδί που βρισκόταν στον χώρο και αφετέρου να μην σημαδευτεί μια τόσο επιτυχημένη διοργάνωση που φέρνει ζωή στην ενδοχώρα.

Πάντως σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο συγκεκριμένος δεν παρακολουθούσε το μουσικό πρόγραμμα της εκδήλωσης του δήμου Χανίων αλλά βρισκόταν σε γειτονικό σπίτι στην πλατεία για επίσκεψη.

Για το περιστατικό αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία, δεδομένου ότι το υπουργείο έχει κηρύξει το ανένδοτο για τους άσκοπους πυροβολισμούς και την οπλοχρησία – οπλοκατοχή, μετά το μακελειό στα Βορίζια.