Χανιά: Σοβαρό επεισόδιο με 12 τραυματίες στο χώρο φιλοξενίας μεταναστών στην Αγυιά – Τσακώθηκαν για ένα μπουφάν

Αναστάτωση προκλήθηκε μεταξύ μεταναστών και προσφύγων το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1/2026) στην προσωρινή δομή φιλοξενίας και κράτησης στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς στα Χανιά με εκείνους να τσακώνονται για ένα μπουφάν.

Δώδεκα άτομα περίπου μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, οι περισσότεροι με ελαφρείς τραυματισμούς, όπου τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Να σημειωθεί ότι αυτόν τον καιρό στον χώρο κράτησης οι συνθήκες είναι ασφυκτικές καθώς κρατούνται συνωστισμένοι 471 άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων, στην πλειοψηφία τους άνδρες.

Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Ελένη Ζερβουδάκη, το επεισόδιο προκλήθηκε όταν μετανάστης πήρε το μπουφάν άλλου κάτι που οδήγησε σε γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ τους.

Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ περίπου 12 άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, κάποιοι ελαφρά τραυματισμένα και άλλοι περισσότερο. Στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία και προσωπικό του Λιμενικού.

Στην Αγυιά αυτή τη στιγμή βρίσκονται μετανάστες που έφτασαν στην Κρήτη μέσω της ακριτικής Γαύδου. Οι περισσότεροι προέρχονται από το Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο, το Πακιστάν και το Σουδάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι όποιες καθυστερήσεις στις μεταγωγές τους οφείλονται στο γεγονός ότι τα κέντρα κράτησης στη Μαλακάσα και στην βόρεια Ελλάδα, είναι επίσης γεμάτα από μετανάστες – πρόσφυγες και δεν μπορούν προσωρινά να δεχθούν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.