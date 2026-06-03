Χανιά: 2 αυτοκίνητα τράκαραν, το ένα ντεραπάρισε – Δείτε εικόνες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το πρωί της Τετάρτης (3.6.26) στο κέντρο των Χανίων όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ένα να ανατραπεί.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη συμβολή των οδών Γιαμπουδάκη και Λιακοπούλου στα Χανιά.

Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το ένα από τα αυτοκίνητα να ανατραπεί.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική και από θαύμα δεν υπήρξε τραυματισμός.