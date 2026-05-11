Χανταϊός: Στο Αττικό Νοσοκομείο ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου Hondius – Θα μπει σε καραντίνα για 45 ημέρες

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» μεταφέρθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, με τις Αρχές να εφαρμόζουν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Η μεταφορά του στο Αττικό Νοσοκομείο ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 03:30, έπειτα από ειδική αποστολή του ΕΚΑΒ. Ο επαναπατρισμός του πραγματοποιήθηκε με στρατιωτικό αεροσκάφος C-27J Spartan της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε από το Αϊντχόφεν της Ολλανδίας, όπου είχαν μεταφερθεί και άλλοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου.

Αμέσως μετά την προσγείωση στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ο επιβάτης οδηγήθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», ακολουθώντας πιστά το ειδικό πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εκεί τέθηκε σε καραντίνα που θα διαρκέσει 45 ημέρες.

Η είσοδός του στο νοσοκομείο έγινε μέσω ειδικά διαμορφωμένου σημείου, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επαφή με ασθενείς και συνοδούς, ενώ η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και υπό αυξημένα μέτρα προστασίας.

Στην ειδική πτήση επαναπατρισμού συμμετείχαν, για προληπτικούς λόγους, γιατρός του ΕΚΑΒ, διασώστης – νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας, ο Έλληνας επιβάτης θα νοσηλεύεται στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του νοσοκομείου «Αττικόν», η οποία υπάγεται στη Δ’ Παθολογική Κλινική.