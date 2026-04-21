Χαϊδάρι: «Η 13χρονη έπαθε απανωτές ανακοπές στο χειρουργείο», συνεχής αγώνας των γιατρών για να τη σώσουν

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από το μπαλκόνι του σχολείου της στο Χαϊδάρι. Την ίδια στιγμή, πολλά είναι τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά γύρω από την πτώση της, με τις μαρτυρίες να εξετάζονται και τις Αρχές να ερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.

Η ανήλικη μαθήτρια από το Χαϊδάρι υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο, καθώς υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλα σοβαρά τραύματα. Οι προσπάθειες των γιατρών για να τη σώσουν είναι υπεράνθρωπες!

Μπορεί το χειρουργείο να στέφθηκε με επιτυχία, όμως το κορίτσι συνεχίζει να δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς έπεσε από ύψος άνω των τεσσάρων μέτρων με το κεφάλι κάτω, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, περιγράφοντας τον αγώνα των γιατρών, είπε την Τρίτη (21.04.2026) στο Live News και στον Νίκο Ευαγγελάτο: «Κουράγιο στους γονείς, έχουν δρόμο μπροστά τους… Το παιδί μεταφέρθηκε στο ”Αγία Σοφία” από το ”Αττικό” βαριά τραυματισμένο και διασωληνωμένο».

«Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα στη βάση του κεφαλιού, αιμοθώρακα, κατάγματα στη λεκάνη, πάρα πολύ σοβαρά. Αμέσως οδηγήθηκε στο χειρουργείο», πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Είναι δώρο ζωής ότι ζει σήμερα το παιδί. Οφείλεται σε αυτή την καταπληκτική χειρουργική ομάδα που έδωσε μάχη. Το χειρουργούσαν και πάθαινε ανακοπές. Σταματούσε το χειρουργείο, έκαναν ΚΑΡΠΑ και ξανά χειρουργείο, αφού επανέρχονταν. Αυτό συνέβη τέσσερις φορές μέσα σε μία ώρα», δήλωσε στην εκπομπή του MEGA. «Το κορίτσι βγήκε ζωντανό, τώρα είναι σε καταστολή, είμαστε αισιόδοξοι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Το χρονικό

Πρώτη ημέρα μαθημάτων μετά τις πασχαλινές διακοπές. Την ώρα του διαλείμματος το 13χρονο κορίτσι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πέφτει από μπαλκόνι 1ου ορόφου στην αυλή, την ώρα που τα παιδιά κατέβαιναν από τις αίθουσες. Τραυματίζεται σοβαρά.

«Ένα παιδάκι έπεσε την ώρα του διαλείμματος από το μπαλκόνι. Κατέβαινε όλο το σχολείο κάτω και αυτό πήγε στο μπαλκόνι και έπεσε», σημείωσε η διευθύντρια του σχολείου.

Πολλές μαρτυρίες, πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα και όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Οι εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες καταδεικνύουν την κακή συντήρηση τμημάτων του σχολικού κτιρίου. Τα προστατευτικά κάγκελα του μπαλκονιού ναι μεν έχουν αλλαχθεί, όχι όμως και οι υπόλοιποι εξωτερικοί χώροι, όπως το μπαλκόνι.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις νέες μαρτυρίες που έρχονται στην επιφάνεια να αποτελούν το κλειδί του μυστηρίου της πτώσης της 13χρονης.