Χειροπέδες σε 39χρονη οικιακή βοηθό που έκλεβε κοσμήματα και χρήματα από σπίτι σε Κηφισιά και Αθήνα

Στα χέρια των Αρχών έπεσε μια 29χρονη, η οποία έκλεβε κοσμήματα και χρήματα από σπίτια στην Κηφισιά και στην Αθήνα, όπου δούλευε ως εσώκλειστη οικιακή βοηθός.

Σύμφωνα με την Αστυνομία η 29χρονη οικιακή βοηθός εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη των εργοδοτών της και στη συνέχεια έκλεβε κοσμήματα μεγάλης αξίας από τα σπίτια που δούλευσε και στην συνέχεια εξαφανιζόταν.

Συγκεκριμένα αφού προχωρούσε στην κλοπή, στη συνέχεια ζητούσε μια ημέρα άδεια, χωρίς να επιστρέψει ποτέ στο σπίτι.

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 23ης Ιουνίου στη Νέα Ερυθραία, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος της για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Μετά τη σύλληψή της, η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.