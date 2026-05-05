Χερσόνησος: Στη ΜΕΘ 40χρονος που έχασε τον έλεγχο του πατινιού του και έπεσε σε τοίχο

Παραλίγο τραγωδία στη Χερσόνησο όταν 40χρονος με πατίνι έχασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον έλεγχο του πατινιού, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε τοίχο και να τραυματιστεί σοβαρά.

Το ατύχημα σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο (02.05.2026), όταν ο 40χρονος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στη περιοχή της Χερσονήσου.

Ο άνδρας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου, σύμφωνα με το neakriti.

