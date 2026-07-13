Χερσόνησος: 19χρονη Γερμανίδα κατήγγειλε τον βιασμό της – Αναζητείται ο δράστης, στην έρευνα και οι γερμανικές Αρχές

Θύμα σεξουαλικής επίθεσης φέρεται πως έπεσε μία 19χρονη Γερμανίδα στη Χερσόνησο Ηρακλείου, τη Δευτέρα (06.07.2026). Η 19χρονη κατήγγειλε στις αρχές ότι τα ξημερώματα της Δευτέρας υπέστη βιασμό από άνδρα σε κατάλυμα της περιοχής.

Στις 6 Ιουλίου γνώρισε τον άνδρα σε κατάστημα διασκέδασης στη Χερσόνησο Ηρακλείου και τις πρώτες πρωινές ώρες την οδήγησε σε κατάλυμα της περιοχής, όπου, όπως υποστηρίζει, έπεσε θύμα βιασμού ενώ βρισκόταν σε κατάσταση που δεν της επέτρεπε να αντιδράσει, σύμφωνα με το creat24.gr.

Μάλιστα, όπως είπε στους αστυνομικούς, λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε έξω από το νυχτερινό κατάστημα από φίλη της, σε κατάσταση αναισθησίας.

Η 19χρονη περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του δράστη στην Αστυνομία την ίδια ημέρα, εξετάστηκε από ιατροδικαστή ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η πλευρά της, χρειάστηκε να περάσουν δύο 24ωρα ώστε να ενεργοποιηθούν οι Αρχές της περιοχής, να αναζητηθούν μάρτυρες, να ειδοποιηθεί για κατάθεση η φίλη, να ληφθεί υλικό από κάμερες και όσα απαιτούνται ως προανακριτική έρευνα. Μάλιστα, η καταγγέλλουσα φέρεται να αναγνώρισε σε σχετικό βίντεο τον άνδρα που καταγγέλλει ως δράστη.

Πλέον, οι αρχές έχουν στη διάθεσή της εικόνα του υπόπτου και συνεχίζουν την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από την ευρύτερη περιοχή, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του.

H 19χρονη έχει επιστρέψει στη Γερμανία, ενώ η οικογένεια της εμφανίζεται δυσαρεστημένη από την εξέλιξη της έρευνας.

Μάλιστα, υπήρξε επικοινωνία με τον Πρόξενο της Γερμανίας στο Ηράκλειο, τον Γιώργο Καλουτσάκη, ενώ στην υπόθεση φέρεται έπειτα από αίτημα, να έχουν εμπλακεί τα τελευταία 24ωρα και οι Γερμανικές Αρχές.

Όπως αναφέρουν πηγές από την Αστυνομία, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται.