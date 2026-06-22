Απόλυτος πανικός επικράτησε το μεσημέρι της Κυριακής (21.06.2026) στον Χολαργό, όταν 55χρονος οδηγός «καρφώθηκε» με το αυτοκίνητό του σε δύο παρκαρισμένα οχήματα και στη συνέχεια το παράτησε στη μέση του δρόμου, για να τραπεί σε φυγή πεζός.

Το τροχαίο έγινε γύρω στη 1 το μεσημέρι επί της Μεσογείων στον Χολαργό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του αυτοκινήτου ξεκίνησε την τρελή πορεία του, πέφτοντας πάνω στα παρκαρισμένα οχήματα και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Από τα θραύσματα που εκτοξεύτηκαν τραυματίστηκε και γυναίκα που περίμενε ταξί στην άκρη του δρόμου. Μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, έχοντας ελαφρά τραύματα.

Αφού το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε, ο οδηγός και ο συνοδηγός του, κατέβηκαν από το όχημα και επιχείρησαν να επιβιβαστούν σε λεωφορείο, λες και δεν έγινε τίποτα. Περαστικοί ξεκίνησαν να τους κυνηγούν και εν τέλει τους ακινητοποίησαν, πριν απομακρυνθούν.

Στο πρώτο βίντεο που σας εξασφάλισε το newsit.gr, φαίνεται η στιγμή που το αυτοκίνητο του 55χρονου πέφτει πάνω σε ένα λευκό αυτοκίνητο και στο ταξί. Ο κρότος από την σύγκρουση προκάλεσε τρόμο στην περιοχή, ενώ καπνοί από τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα και ξεκίνησαν να ανεβαίνουν προς τον ουρανό.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/troxaio-xolargos.mp4

Στο δεύτερο βίντεο, φαίνεται η πεζή καταδίωξη του οδηγού από περαστικούς.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/xolargos-troxaio-2.mp4

Στα πλάνα φαίνεται ο 55χρονος που φορά λευκό μπλουζάκι, να απομακρύνεται από το σημείο, ενώ πίσω του τον ακολουθεί ο άνδρας που τον ακινητοποίησε λίγο πριν επιβιβαστεί στο λεωφορείο, για να συλληφθεί.

Ο οδηγός εν τέλει συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

To άρθρο Χολαργός: Οδηγός έπεσε σε αυτοκίνητα και επιχείρησε να διαφύγει με λεωφορείο – Βίντεο από την «τρελή» πορεία και την καταδίωξη δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr