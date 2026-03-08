Χρήστος Βαλαβανίδης: Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 11 Μαρτίου, στις 12:30, στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης πέθανε σε ηλικία 82 το βράδυ της Παρασκευής (06.03.2026), βυθίζοντας στην θλίψη τον χώρο της τέχνης στην Ελλάδα. Ο Σπύρος Μπιμπίλας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η κηδεία του θα γίνει στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας την Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 21:30.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ αγαπήθηκε ευρέως από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη σειρά «Οι Αυθαίρετοι».

«Θα αποχαιρετήσουμε με θλίψη και σεβασμό τον αγαπημένο μας και σπουδαίο Χρήστο Βαλαβανίδη την Τετάρτη στις 12:30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Δημοσιεύω αυτήν τη φωτογραφία από την περίοδο της μεγάλης κρίσης του κορονοϊού τότε που ο Χρήστος μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο, Ασπασία Κράλλη, έφερναν καρβέλια ψωμί στα γραφεία του ΤΑΣΕΗ για να τα μοιράσουμε σε ηθοποιούς, ψωμί που ζύμωναν και έψηναν οι ίδιοι στο σπίτι τους. Καλό σου ταξίδι Χρήστο μας…», έγραψε στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Αντώνης Καφετζόπουλος, η Καίτη Φίνου και ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρέτησαν δημοσίως τον σπουδαίο Χρήστο Βαλαβανίδη.