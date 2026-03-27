Χρήστος Κοντορουχάς: Ποιος είναι ο νέος αρχηγός του Λιμενικού

Ο αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς, 56 ετών, είναι ο νέος αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής με απόφαση που έλαβε στην τελευταία συνεδρίασή του το ΚΥΣΕΑ. Ο κύριος Κοντορουχάς διαδέχεται τον αντιναύαρχο Τρύφωνα Κοντιζά.

Ο νέος αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973.

Μετά την αποφοίτησή του από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, εισήχθη στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων ΛΣ το 1997, από την οποία αποφοίτησε το 1998 ως Σημαιοφόρος.

Υπηρέτησε στο Λιμεναρχείο Ζακύνθου ως Διοικητής Λιμενικής Αστυνομίας και στη συνέχεια ως εισηγητής στο Τμήμα Διεθνών Οργανισμών και Ε.Ε. της Διεύθυνσης Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης, ακολούθως στο Γρ. Υπουργού και στο Γραφείο Υπαρχηγού ΛΣ.

Από το 2009 έως το 2012 αποσπάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εθνικός εμπειρογνώμονας επί θεμάτων ολοκληρωμένης θαλάσσιας επιτήρησης και θαλάσσιας πολιτικής στη Μεσόγειο.

Από το 2012 μέχρι το 2019, υπηρέτησε ως Τμηματάρχης στα Τμήματα Ναυτιλιακής Πολιτικής και Διεθνών Οργανισμών και Ε.Ε. της Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας. Από το 2019 μέχρι και το 2023 υπηρέτησε ως Διευθυντής στην ίδια Διεύθυνση.

Από το 2016 μέχρι το 2023 διετέλεσε, με παράλληλα καθήκοντα, Διευθυντής του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος.

Το 2023 προήχθη σε Αρχιπλοίαρχο και τοποθετήθηκε στη θέση του Συντονιστή του Γρ. Αρχηγού ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, θέση στην οποία παρέμεινε και μετά την προαγωγή του στο βαθμό του Υποναυάρχου το 2024.

Την 4.4.2025, επελέγη ως Αρχαιότερος Υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και προήχθη στο βαθμό του Αντιναυάρχου.

Κατέχει όλα τα προβλεπόμενα από το βαθμό του μετάλλια, παράσημα και διαμνημονεύσεις.

Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Ομιλεί άριστα την αγγλική γλώσσα και καλά τη γαλλική.

Είναι παντρεμένος και πατέρας μίας κόρης.

Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.) με την αριθ. 26 Απόφαση της 8ης Συνεδρίασης της 23-03-2026, η οποία κυρώθηκε με το από 26-03-2026 π.δ. (Φ.E.K. 1614 Γ’/26-03-2026), αποφάσισε:

α. Έθεσε σε αποστρατεία τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχο Λ.Σ. Κοντιζά Τρύφωνα του Εμμανουήλ (Α.Μ. 907), ο οποίος διατηρεί επί τιμή τον τίτλο της θέσης του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, θεωρώντας αυτόν ως ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του και του απένειμε τον βαθμό του Ναυάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εν αποστρατεία.

β. Επέλεξε, ομόφωνα, ως Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Αντιναύαρχο – αρχαιότερο Υπαρχηγό Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Κοντορουχά Χρήστο του Νικολάου (Α.Μ. 936).