Χρήστος Πολίτης: Τη Δευτέρα η κηδεία του στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας – «Είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα», αποκάλυψε ο αδελφός του

Ο Χρήστος Πολίτης, που αγαπήθηκε από το Πανελλήνιο μέσα από τον ρόλο του Γιάγκου Δράκου άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στη θλίψη τα αγαπημένα του πρόσωπα. Η κηδεία του πρόκειται να γίνει τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, στις 16:00, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

Ο Χρήστος Πολίτης πέθανε τη Δευτέρα (05.01.2026), ενώ είχε επιλέξει εδώ και χρόνια να ζει «αθόρυβα», μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τον καλλιτεχνικό χώρο. Το τέλος του ήταν μοναχικό, καθώς ο αδελφός του, Γιώργος Πιατουλάκης, τον βρήκε νεκρό στο σπίτι του μία μέρα μετά τον θάνατό του και μίλησε την Παρασκευή στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» για τη σημαντική αυτή απώλεια.

«Ο αδελφός μου ήταν ένας εργάτης του θεάτρου. Αγαπούσε το θέατρο και ήταν σεμνός άνθρωπος. Δεν είχε ποτέ ούτε συνεντεύξεις έδινε, ούτε ανακάτευε την οικογένειά του, ούτε τίποτα. Ήταν εργάτης του θεάτρου», είπε αρχικά.

«Όλοι λέγανε τα καλύτερα λόγια, ότι για το ήθος του, για το ταλέντο του, για τη σεμνότητά του. Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος. Ήταν επιλογή του, ήθελε να μένει μόνος του, ήταν απόφασή του να αποτραβηχτεί για να μην έχει καμία σχέση με κανέναν. Είχε κάποια προβληματάκια, είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα…», πρόσθεσε ο Γιώργος Πιατουλάκης.

«”Έφυγε” τη Δευτέρα. Τις τελευταίες μέρες είχα επικοινωνία μαζί του. Πάντα ήμαστε δεμένη οικογένεια. Εγώ και τα ανίψια του, τα οποία τα είχε σαν παιδιά του. Εγώ τον εντόπισα στο σπίτι. Ήταν δύσκολο. Όσο και να ήθελε να ήταν μόνος του, ήταν πάντοτε κοντά», αποκάλυψε στη συνέχεια.

«Μοιάζει πολύ η φωνή μου με του Χρήστου, μοιάζουμε και στην όψη», κατέληξε ο Γιώργος Πιατουλάκης.