Χρυσή Αυγή: Μία απόφαση με πολλά ιστορικά ορόσημα και κανένα ποινικό αντίκρισμα

Για το «λύεται η συνεδρίαση» που αναφώνησε η πρόεδρος του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, χθες (11.03.2026) στις 6 το απόγευμα, χρειάστηκαν 260 συνεδριάσεις και σχεδόν 4 χρόνια ακροαματικής διαδικασίας. Είχαν προηγηθεί 5,5 χρόνια και 467 συνεδριάσεις για την εκδίκαση της υπόθεσης της Χρυσής Αυγής σε πρώτο βαθμό. Γενικά, το πρωτοφανές διακύβευμα στα δικαστικά χρονικά, για το αν ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε δύο φορές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και έφτασε το 2012 να είναι τρίτο κόμμα, ήταν εγκληματική οργάνωση, απασχόλησε την ελληνική δικαιοσύνη, επί 13 ολόκληρα χρόνια.

Από τη στιγμή που δολοφονήθηκε ο Παύλος Φύσσας, τα κομμάτια του παζλ μπήκαν στη θέση τους, οι 18 τότε βουλευτές της Χρυσής Αυγής συνελήφθησαν ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης και μέχρι τα τέλη του 2013 είχαν ξεκινήσει οι ανακρίσεις για τη σοκαριστική υπόθεση, υπό τη γενική κατακραυγή όλων των πολιτικών συνθέσεων, εντός, εκτός Βουλής, αλλά και της κοινωνίας.

Οι 5 δικαστές και η Εισαγγελέας της έδρας του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων επανέλαβαν ομόφωνα ότι η Χρυσή Αυγή υπήρξε εγκληματική οργάνωση, υπό το μανδύα πολιτικού φορέα. Οι βουλευτές και τα μέλη της ανέπτυξαν εγκληματική δράση, στοχεύοντας μετανάστες, αριστερούς, κομμουνιστές, μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ευάλωτους ανθρώπους.

Με άλλα λόγια διέπρατταν εγκλήματα με ομοφοβικά, ρατσιστικά και ναζιστικά κίνητρα. Είναι η μοναδική ιστορική περίπτωση που επίσημο πολιτικό κόμμα, καταδικάστηκε ως εγκληματική οργάνωση. Με το διευθυντήριο μάλιστα αυτής, να ανήκει στην ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής. Νίκος Μιχαλολιάκος και τα πρωτοπαλίκαρά του, Ηλίας Κασιδιάρης, Γιάννης Λαγός, Χρήστος Παππάς και οι υπόλοιποι.

Ένα ακόμη ιστορικό ορόσημο αυτής της δίκης είναι ότι το δικαστήριο που εκδίκασε την υπόθεση- κατά τη διάρκεια της διαδικασίας άλλαξε Πρόεδρο, λόγω συνταξιοδότησης- υπήρξε το τελευταίο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων της χώρας. Μετά τις πρόσφατες αλλαγές στο Δικαστικό Χάρτη και τον τρόπο λειτουργίας των δικαστηρίων που τέθηκε σε ισχύ από το Σεπτέμβριο του 2024, καταργήθηκαν τα Πενταμελή Εφετεία Κακουργημάτων και πλέον υποθέσεις εγκληματικής οργάνωσης και άλλων κακουργημάτων, σε δεύτερο βαθμό, δικάζονται από Β’ Τριμελή Εφετεία Κακουργημάτων, με τη συμμετοχή αρχαιότερων δικαστών.

Ένα τρίτο ορόσημο που κατέγραψε αυτή η υπόθεση είναι ότι για πρώτη φορά μετά από το σκάνδαλο Κοσκωτά, εν ενεργεία βουλευτές πέρασαν τα κάγκελα της φυλακής και μάλιστα για τόσο σοβαρή κατηγορία, όπως αυτή της εγκληματικής οργάνωσης. Δύο εξ αυτών, ο Ηλίας Κασιδιάρης και ο Γιάννης Λαγός βρίσκονται ακόμη έγκλειστοι στις φυλακές Δομοκού, ενώ οι υπόλοιποι έχουν αποφυλακιστεί με υφ’ όρων απόλυση.

Τέλος, η εκδίκαση της υπόθεσης, με τους άνω των 50 -αρχικώς- κατηγορούμενους, τους 150 μάρτυρες κατηγορίας και τους δεκάδες δικηγόρους, κατέρριψε κάθε αρνητικό ρεκόρ χρονικής διάρκειας, αποτελώντας στίγμα για την ελληνική δικαιοσύνη. Η δίκη στον πρώτο βαθμό, ειδικά τα πρώτα δύο χρόνια, με την αδυναμία εξεύρεσης κατάλληλης αίθουσας και τα πίσω – μπρος των διαδίκων μεταξύ Κορυδαλλού και Εφετείου, ανέδειξαν όλες τις διαχρονικές παθογένειες στη λειτουργία των ελληνικών δικαστηρίων και φυσικά καθυστέρησαν πάρα πολύ την απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα της Χρυσής Αυγής.

Χωρίς ουσιαστικό ποινικό αποτέλεσμα η τελεσίδικη απόφαση – Μόνο 4 στη φυλακή

Από τη στιγμή που οι δίκες σε πρώτο και δεύτερο βαθμό διήρκεσαν 11 ολόκληρα χρόνια, ήταν απολύτως επόμενο, η χθεσινή απόφαση, να μην αλλάζει δραματικά τα ποινικά δεδομένα για τους 42 καταδικασθέντες.

Και αυτό γιατί όσοι καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές κάθειρξης, ήδη από τον πρώτο βαθμό, είχαν ήδη εκτίσει τις ποινές τους. Συγκεκριμένα, οι 24 από τους 42 είχαν εκτίσει τα 3/5 και είχαν βγει από τη φυλακή με υφ’ όρων απόλυση.

Σε άλλους 11 καταδικασθέντες που επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έως 5 έτη και δεν την είχαν εκτίσει πρωτόδικα, το δικαστήριο είτε τη μετέτρεψε σε χρηματική, είτε έδωσε αναστολή στην έκτιση αυτής, με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η μεγάλη «χαμένη» είναι η σύζυγος Μιχαλολιάκου και πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Ελένη Ζαρούλια που με 5 χρόνια κάθειρξη μπαίνει για πρώτη φορά στη φυλακή και ακόμη τρεις, καταδικασμένοι για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και επιμέρους πράξεις. Και αυτοί πρωτόδικα είχαν λάβει αναστολή στην έκτιση και είχαν μείνει εκτός, αλλά μετά την τελεσίδικη δικαστική απόφαση, οι δικαστές τους έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή.

Η μάνα – σύμβολο και ο αντιφασιστικός αγώνας

Αν ο αντιφασιστικός αγώνας είχε όνομα, αυτό θα ήταν Μάγδα Φύσσα, από το 2013 και τη δολοφονία του γιου της Παύλου και εντεύθεν.

Με το καθαρό της βλέμμα, τον επίμονο δικαστικό αγώνα, την ψυχή από σίδερο για να αντέχει και να ξεπερνά τις διαδοχικές προκλήσεις, κατάφερε να γίνει η μάνα – σύμβολο της πάλης και της αντιναζιστικής ιδεολογίας.

Έκανε στόχο της να παλέψει το τέρας του φασισμού, έδωσε τον υπέρ πάντων αγώνα και τα κατάφερε. Τα χθεσινά της δάκρυα ήταν χαράς, ανακούφισης, δικαίωσης, αλλά πάνω από όλα, χαιρετισμός στο γιο της….

