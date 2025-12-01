Χωρίς έλεγχο τα κληροδοτήματα των ΑΕΙ και της Ακαδημίας Αθηνών, σύμφωνα με έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Σε αχαρτογράφητα νερά φαίνεται πως είναι τα κληροδοτήματα που έχουν αφεθεί από πολίτες σε ΑΕΙ, Ακαδημία Αθηνών αλλά και άλλους φορείς, σύμφωνα με έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Μετά από έλεγχο που έκανε το Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο σχετικά με τα κληροδοτήματα σε ΑΕΙ κλπ, αποδείχθηκε πως δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος, η καταχώρησή τους είναι ελλιπής, δεν επαληθεύεται η οικονομική διαχείρισή τους κα.

Αναλυτικά:

1) Η καταχώριση των κληροδοτημάτων του ελέγχου στο Μητρώο Κοινωφελών Περιουσιών είναι ελλιπής και δεν παρέχει ακριβή και επίκαιρη εικόνα των περιουσιών, ώστε να διασφαλίζεται επαρκώς η διαφανής και αποτελεσματική καταγραφή και παρακολούθησή τους.

2) Δεν επαληθεύεται η ορθότητα της οικονομικής διαχείρισης των κληροδοτημάτων, καθώς έχουν πλήρως ατονήσει οι οποιουδήποτε είδους ελεγκτικοί μηχανισμοί, ακόμη και σε περιπτώσεις μη κατάρτισης και μη υποβολής στις αρμόδιες αρχές των προβλεπόμενων οικονομικών καταστάσεων.

3) Το μέτρο της κατάρτισης σχεδίων διαχείρισης και αξιοποίησης των κοινωφελών περιουσιών δεν έχει τύχει καθολικής εφαρμογής από τους φορείς διαχείρισης, ώστε να αξιολογηθεί αν αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των δυσχερειών αξιοποίησης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και στην αύξηση των εσόδων από τις διαχειρίσεις των κληροδοτημάτων και

4) Η έκταση και η συχνότητα με την οποία εκτελούνται οι κοινωφελείς σκοποί των κληροδοτημάτων του ελέγχου δεν υπόκεινται σε κάποιου είδους ουσιαστική εποπτεία, υπό την έννοια της, ανά τακτά διαστήματα, αποτίμησης των αποτελεσμάτων που επέφεραν οι διαχειρίσεις τους.