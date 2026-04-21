Χωρίς βιομετρικούς ελέγχους οι Βρετανοί το καλοκαίρι στην Ελλάδα – Αντιδράσεις από την ΕΕ

Η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι οι ταξιδιώτες από τη Βρετανία δεν θα χρειαστεί να δώσουν δακτυλικά αποτυπώματα και στοιχεία βιομετρίας προσώπου το φετινό καλοκαίρι, παρά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού συστήματος εισόδου-εξόδου (EES).

Η απόφαση αυτή της Ελλάδας για τους ταξιδιώτες από τη Βρετανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Independent, έχει προκαλέσει προβληματισμό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται εδώ και χρόνια για την πλήρη ψηφιοποίηση των συνοριακών ελέγχων, με στόχο τη δημιουργία «100% ψηφιακών συνόρων».

Το σύστημα Entry/Exit System (EES), που προβλέπει την καταγραφή βιομετρικών στοιχείων για όλους τους υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται στη ζώνη Σένγκεν, επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή στις 10 Απριλίου.

Ωστόσο, η Ελλάδα διαφοροποιήθηκε, ανακοινώνοντας ότι οι κάτοχοι βρετανικών διαβατηρίων θα εξαιρεθούν προσωρινά από αυτή τη διαδικασία.

Όπως ανέφερε η ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο, οι Βρετανοί επισκέπτες θα συνεχίσουν να περνούν από τον παραδοσιακό έλεγχο διαβατηρίων, με χειροκίνητη σφράγιση και καταγραφή στοιχείων.

Η απόφαση φαίνεται να στοχεύει στη μείωση των καθυστερήσεων στα σύνορα, καθώς η εφαρμογή του EES σε χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία έχει ήδη προκαλέσει μεγάλες ουρές και προβλήματα σε ταξιδιώτες.

Σύμφωνα με την Ελένη Σκαρβέλη από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, στόχος είναι μια πιο ομαλή και γρήγορη εμπειρία άφιξης.

Παρόλα αυτά, στις Βρυξέλλες εκφράζονται επιφυλάξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι, αν και υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αναστολής της συλλογής βιομετρικών δεδομένων σε περιπτώσεις αυξημένης πίεσης (π.χ. μεγάλες ουρές), δεν προβλέπεται γενικευμένη εξαίρεση για συγκεκριμένες εθνικότητες και για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές, ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης.

Κατά τη θερινή περίοδο, αναμένεται να δημιουργηθούν ξεχωριστές λωρίδες ελέγχου στα μεγάλα ελληνικά αεροδρόμια, ώστε να εξυπηρετούνται διαφορετικά οι Βρετανοί ταξιδιώτες σε σχέση με άλλους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι θα υπόκεινται κανονικά στο σύστημα EES.