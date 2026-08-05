Ψάθα: «Δεν υπήρξε τεχνικό πρόβλημα με τα δύο ελικόπτερα» κατέθεσαν ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας διερμηνέας

Στην πιο κρίσιμη φάση εισέρχεται η έρευνα για τη φονική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα όπου μαινόταν η τεράστια φωτιά. Οι καταθέσεις των δύο επιζώντων, οι καταγεγραμμένες συνομιλίες και τα ευρήματα των πραγματογνωμόνων αναμένεται να φωτίσουν τις συνθήκες της τραγωδίας.

Την Τετάρτη (05.08.2026) κατέθεσαν ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας σύνδεσμος οι οποίοι διασώθηκαν από τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που έπαιρναν μέρος στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην Ψάθα.

Οι αξιωματικοί που διερευνούν την υπόθεση εστίασαν στον συντονισμό της επιχείρησης και ειδικότερα στο ποιος έδινε τις εντολές και σε ποιους απευθύνονταν.

Από τις έως τώρα καταθέσεις δεν προέκυψε αναφορά σε τεχνικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα το συγκεκριμένο ενδεχόμενο να απομακρύνεται σε αυτή τη φάση της έρευνας.

Μετά την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης, τα δύο μέλη του πληρώματος του δεύτερου ελικοπτέρου αναμένεται να κληθούν εκ νέου να καταθέσουν, όπως και όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων στελέχη που συμμετείχαν στον επιχειρησιακό συντονισμό, προσωπικό του Κέντρου Επιχειρήσεων, οι πρώτοι διασώστες που έφτασαν στο σημείο της σύγκρουσης, καθώς και πληρώματα του ΕΚΑΒ.

Οι καταθέσεις των δύο επιζώντων, του Έλληνα και του Βρετανού που επέβαιναν στο άλλο ελικόπτερο, οι συνομιλίες που έχουν καταγραφεί και η έρευνα του ελληνικού FBI, θα ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Υπήρξε ανθρώπινο λάθος, μηχανική βλάβη ή κακός συντονισμός;

«Δεν υπήρχε η σωστή κατανομή των αξόνων, των ιχνών που θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται για να μπαίνουν μέσα στον κύλινδρο και να βγαίνουν, μπορεί να σχετίζεται με όποιον έκανε τον συντονισμό με όποιον τρόπο τον έκανε. Δεν φαίνεται στο βίντεο να υπάρχει κάποια ανεξέλεγκτη κατάσταση, εννοώ που να μπορεί να προκύπτει από κάποια μηχανική βλάβη», λέει στο MEGA απόστρατος Αξιωματικός Αεροπορίας Στρατού και Δικαστικός Πραγματογνώμονας για Αεροπορικά Ατυχήματα.

Τι κατέθεσε ο τραυματίας Έλληνας διερμηνέας

Σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο τραυματίας Έλληνας διερμηνέας κατέθεσε στους αξιωματικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συμμετείχαν τρία ελικόπτερα, ενώ, όπως ανέφερε, είχε προηγηθεί συνεννόηση με το πρώτο ελικόπτερο, το οποίο εκείνη τη στιγμή πραγματοποιούσε ρίψη νερού και δεν ενεπλάκη στη σύγκρουση.

Όπως υποστήριξε, το πλήρωμα του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει τη δική του ρίψη, όταν ξαφνικά σημειώθηκε πρόσκρουση με άγνωστο αντικείμενο. Αμέσως μετά προχώρησαν σε ρίψη νερού. Όπως είπε, μόνον αργότερα πληροφορήθηκαν ότι το αντικείμενο με το οποίο συγκρούστηκαν ήταν άλλο πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Ο ίδιος επίσης ανέφερε ότι δεν ακούστηκε το ηχητικό σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης, παρά το γεγονός ότι τα ελικόπτερα διαθέτουν σχετικό εξοπλισμό. Πρόσθεσε ακόμη ότι είχαν εντοπίσει οπτικά το δεύτερο ελικόπτερο λίγο πριν από το δυστύχημα και ότι είχε ενημερώσει σχετικά τον Βρετανό κυβερνήτη, ωστόσο στη συνέχεια έχασαν κάθε οπτική επαφή μαζί του.

Την ίδια ώρα, στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών καταθέτουν ο Αυστραλός πιλότος και ο Έλληνας διερμηνέας του τρίτου ελικοπτέρου που συμμετείχε στον ίδιο επιχειρησιακό σχηματισμό.

Παράλληλα, οι ερευνητικές αρχές έχουν ήδη παραλάβει τα στοιχεία των επικοινωνιών από το επιχειρησιακό κέντρο του Πυροσβεστικού Σώματος, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.

Στο μεταξύ, τη δικαστική διερεύνηση της μοιραίας σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων, ζητούν η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου Έλληνα συντονιστή, που βρήκε τραγικό θάνατο στο δυστύχημα.

«Με δεδομένο ότι έχει αναλάβει και το Ανθρωποκτονιών, για εμένα μεσολαβεί ανθρώπινος παράγοντας, ο οποίος συνέβαλε με πράξη παράλειψής του στο θανατηφόρο αποτέλεσμα. Εμάς στόχος μας είναι να μην εξαντληθεί η έρευνα στους δύο χειριστές του άλλου ελικοπτέρου, φαίνεται ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο συντονισμό των εναέριων δυνάμεων, δεν έχουμε ξεκαθαρίσει αν υπήρχε επίγειος ή εναέριος συντονιστής», λέει η δικηγόρος της οικογένειας.

Αυτά είναι τα βασανιστικά ερωτήματα στα οποία ζητούν απαντήσεις οι συγγενείς των θυμάτων.

«Η μητέρα είναι σε κατάσταση σοκ. Το ίδιο και η αδελφή του, το ίδιο και η σύζυγός του. Έχει τελειώσει την σχολή Ικάρων, ένας πολύ έμπειρος πιλότος με πάρα πολλές ώρες πτήσεις ειδικά εκπαιδευμένος σε αυτά τα ελικόπτερα», προσθέτει.

Συγκλονίζουν οι περιγραφές των πυροσβεστών

Στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου, εκείνη την ώρα επιχειρούσαν περισσότεροι από δέκα πυροσβέστες. Όσα είδαν δεν αποτυπώνονται στο σοκαριστικό βίντεο ντοκουμέντο.

«Ήταν τρομακτικό! Είδαμε πώς έρχονταν και τα δύο. Το ένα δεν έβλεπε το άλλο, αυτό πιστεύουμε εμείς. Το ένα ερχόταν από το κάτω μέρος, από το ρέμα που επιχειρούσε. Το άλλο μάλλον πήγαινε για αναγνώριση, γι’ αυτό πήγαινε και γρήγορα. Δεν είχε εικόνα ο ένας με τον άλλο. Καθόλου», αναφέρει πυροσβέστης.

Το πρώτο ελικόπτερο, όπου επέβαιναν ο Έλληνας και ο Δανός που έχασαν τη ζωή τους, συνετρίβη στην άσφαλτο, λίγα μέτρα από εκεί όπου βρίσκονταν οι πυροσβέστες.

«Είμαστε σε σοκ. Είναι εξωπραγματικό αυτό που έγινε. Πηγαίνουμε στις φωτιές και γνωρίζουμε ότι μπορεί να εγκλωβιστούμε, να καούμε. Το ότι θα πέσει ένα ελικόπτερο πενήντα μέτρα μακριά σου και πάνω από το κεφάλι σου θα γίνει σύγκρουση, δεν το φανταζόμασταν. Τα θραύσματα πετάγονταν παντού. Λες και έβρεχε. Δίπλα μας πέφτανε μεταλλικά αντικείμενα», προσθέτει.

Πραγματογνώμονες βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας και το πόρισμά τους αναμένεται να συμβάλει στη διερεύνηση των συνθηκών της σύγκρουσης.